Замглавы управления Росреестра по Дагестану арестовали по делу о крупном мошенничестве

Заместителя руководителя управления Росреестра по Дагестану Рашидхана Абдуллаева заподозрили в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Дагестан.

Кировский районный суд Махачкалы избрал для высокопоставленного чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый пробудет в СИЗО как минимум два месяца.

Подробности дела не раскрываются.

Ранее стало известно о задержании в Москве бывшего зампредседателя правительства Бурятии Евгения Луковникова по коррупционному делу. Кроме того, сообщалось, что ФСБ задержала министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова за крупное мошенничество с использованием служебного положения.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube