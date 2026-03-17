ФСБ задержала за особо крупное мошенничество главу минздрава Кубани

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан ФСБ, Как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, речь идет об особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Предварительно, правоохранители нашли у господина Филиппова, его семьи и других аффилированных лиц незаконное имущество общей стоимостью свыше 1 млрд руб. Всего в его собственности обнаружили 21 квартиру и семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три машино-места и два частных домовладения.

27 января в кубанском минздраве проходили обыски, в том числе в кабинете Евгения Филиппова, напоминает «Коммерсант».

ТАСС напоминает: Евгений Филиппов был назначен министром здравоохранения Краснодарского края в июле 2013 года. Ранее работал акушером-гинекологом роддома Сочи, занимал должности заведующего отделением и заместителя главного врача перинатального центра Сочи. С ноября 2009 г. по сентябрь 2010 г. возглавлял перинатальный центр Сочи, а с сентября 2010 г. по июль 2013 г. − городскую больницу № 9 Сочи.

Краснодар, Елена Васильева

