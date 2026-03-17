Вторник, 17 марта 2026, 15:03 мск

ФСБ задержала за особо крупное мошенничество главу минздрава Кубани

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов задержан ФСБ, Как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, речь идет об особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Предварительно, правоохранители нашли у господина Филиппова, его семьи и других аффилированных лиц незаконное имущество общей стоимостью свыше 1 млрд руб. Всего в его собственности обнаружили 21 квартиру и семь апартаментов, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, четыре гаража, три машино-места и два частных домовладения.

27 января в кубанском минздраве проходили обыски, в том числе в кабинете Евгения Филиппова, напоминает «Коммерсант».

ТАСС напоминает: Евгений Филиппов был назначен министром здравоохранения Краснодарского края в июле 2013 года. Ранее работал акушером-гинекологом роддома Сочи, занимал должности заведующего отделением и заместителя главного врача перинатального центра Сочи. С ноября 2009 г. по сентябрь 2010 г. возглавлял перинатальный центр Сочи, а с сентября 2010 г. по июль 2013 г. − городскую больницу № 9 Сочи.

Краснодар, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

