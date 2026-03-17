В Москве задержали экс-зампредседателя правительства Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства республики Евгения Луковникова.

По словам главы региона, задержание связано со строительством третьего моста в Улан-Удэ. Речь идет о проведении субподрядных работ фирмами с участием аффилированных с Луковниковым лиц.

Задержанный будет этапирован в Улан-Удэ для проведения следственных действий.

Цыденов охарактеризовал Луковникова как «самого доверенного человека», которого он сам приглашал из Москвы «как специалиста в строительстве». «О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить», – добавил глава Бурятии.

Луковников работал в правительстве Бурятии с ноября 2017 года и курировал инфраструктурный блок. Он уволился в июне 2025 года по состоянию здоровья.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

Метки / Коррупция

Суд отправил бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова в колонию на 10 лет / Бывший первый замминистра обороны РФ Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества / Главу управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки / Главу подмосковного округа и его замов задержали за взятки / Зампреда правления «Газпром нефти» задержали по делу о взятках на 29 миллионов / Начальника налоговой на Кубани заподозрили в афере с землей на 120 миллионов / В Курске вынесен приговор по делу о хищениях при строительстве укреплений / Министра культуры Башкирии подозревают в коррупции

Москва, Сибирь, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,