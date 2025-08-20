Экс-глава Курской области и его зам признали вину и пошли на сделку со следствием

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов признали вину и заключили сделку со следствием по уголовному делу о растрате при строительстве фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Также вину в растрате в особо крупном размере признал экс-директор обанкротившейся подрядной строительной компании «КТК сервис» Андрей Воловиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой источник агентства в силовых структурах уточнил, что еще один фигурант – бывший помощник экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина Игорь Грабин изначально также шел на досудебное соглашение со следствие, но потом отказался от сделки. Он отметил, что Лукина задержали именно по показаниям Грабина.

Смирнов и Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). По данным следствия, ущерб бюджету Курской области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО «Корпорация развития Курской области» для строительства оборонительных сооружений.

Как установили следственные органы, Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение средств, выделенных для строительства фортификаций. Один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух опорных пунктов погранслужбы.

Напомним, Смирнов и Дедов были задержаны в апреле этого года и доставлены в Москву. Оба заключены под стражу.

В рамках предварительного следствия в столицу был также этапирован бывший помощник Лукина Игорь Грабин, их обоих обвинили в растрате. Также в столичном СИЗО по обвинению в растрате находится глава компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов.

Москва, Наталья Петрова

