Понедельник, 25 августа 2025, 09:57 мск

Вице-губернатора Курской области задержали по делу о фортификациях в приграничье

В Курской области задержали временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Владимира Базарова. Это связано с расследованием дела о строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

О задержании заместителя сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. По его словам, задержание связано с работой Базарова в Белгородской области, где он курировал вопросы строительства.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», ранее в рамках расследования дела о строительстве фортификационных сооружений был арестован бывший коллега Базарова Рустэм Зайнуллин. Предварительно, из-за действий Базарова государству нанесен ущерб в размере более 500 млн рублей.

В настоящее время на рабочем месте и по месту жительства чиновника проводятся обыски. Базаров занимал пост врио заместителя губернатора Курской области с февраля 2025 года.

Курск, Зоя Осколкова

