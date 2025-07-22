Обыски проходят у замгубернатора Брянской области по делу о фортификациях в приграничье

Сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски у замгубернатора Брянской области Николая Симоненко в рамках дела, связанного с оборонительными сооружениями в приграничье. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Обыски у вице-губернатора проходят с утра 22 июля. Оперативные мероприятия проводятся у него дома и на рабочем месте.

Как отметил источник, процессуального статуса у высокопоставленного чиновника пока нет.

В Брянской области Симоненко курирует работу нескольких структур, включая департамент строительства, управление архитектуры и градостроительства, Государственную строительную инспекцию.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее стало известно о расследовании хищения бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах Брянской области. Одна из фигуранток дела о мошенничестве в особо крупном размере суд – Светлана Афанасьева, которая, по информации брянских СМИ, является бывшим совладельцем местной строительно-дорожной компании «Водоканал Дубровский». В мае наложил арест на средства в размере 20,8 млн рублей, которые могут поступить на банковские счета Афанасьевой, информировало РИА «Новости». В объединенной пресс-службе судов Брянской области сообщили, что дело Афанасьевой пока не поступало, меру пресечения ей также не избирали.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube