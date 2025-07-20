В Брянской области выявили многомиллионные хищения при возведении фортификаций на границе

В Брянской области расследуют хищения бюджетных средств при строительстве оборонных сооружений в приграничных районах региона. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

Одной из фигуранток дела в них указана Светлана Афанасьева. По информации брянских СМИ, она является бывшим совладельцем строительно-дорожной компании ООО «Водоканал Дубровский». В конце мая суд наложил арест на средства в размере 20,8 млн рублей, которые могут поступить на банковские счета Афанасьевой.

В то же время в объединенной пресс-службе судов Брянской области сообщили, что дело Афанасьевой к ним еще не поступало, меру пресечения ей также не избирали. В региональном управлении МВД ситуацию пока не комментируют.

Это не первое дело о хищении бюджетных миллионов при строительстве фортификационных сооружений в регионах. Так, крупные хищения из бюджета при возведении оборонительных сооружений расследуют в Белгородской области. В июне по этому делу был задержан и арестован вице-губернатору региона Рустэм Зайнуллин. Ему вменяется хищение денежных средств в составе организованной группы на сумму не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей были похищены им лично.

Ранее сообщалось, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов были задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Деньги были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификаций на границе региона с Украиной.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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