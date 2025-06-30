Белгородскому вице-губернатору предъявлено обвинение в хищении 32 млн рублей

Вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину вменяется хищение денежных средств в составе организованной группы на сумму не менее 32 млн рублей, из которых до 4 млн рублей были похищены им лично. Об этом стало известно на заседании Белгородского областного суда, на котором адвокаты пытались оспорить решение об аресте чиновника.

По версии следствия, средства были похищены при строительстве фортификационных сооружений. «Органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве как хищении особо крупного размера бюджетных денежных средств путем обмана в группе <…> с использованием своего служебного положения заместителя губернатора Белгородской области – министра имущественных и земельных отношений Белгородской области на общую сумму не менее 32 млн рублей, из которых лично Зайнуллин похитил до 4 млн рублей выделенных бюджетных средств на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы РФ с Украиной», – цитирует ТАСС слова судьи.

Зайнуллин был задержан 21 июня, в тот же день ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 22 июня суд заключил обвиняемого под стражу на срок на два месяца.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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