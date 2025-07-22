Вице-губернатора Брянской области задержали по делу о хищениях при возведении фортификаций

Вице-губернатор Брянской области Николая Симоненко стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при возведении оборонительных сооружений в приграничной зоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Высокопоставленного чиновника задержали. Ранее стало известно, что правоохранители провели обыски в доме и на рабочем месте Симоненко.

По словам источника агентства, дело возбуждено по факту хищения средств, выделенных на строительство фортификаций в брянском приграничье. Ущерб оценивается в 818,8 млн рублей.

В качестве подозреваемого по этому уголовному делу также проходит директор Управления капитального строительства Брянской области Евгений Жура.

Источник пояснил, что Симоненко координировал работу департамента строительства Брянской области, который распределял выделенные региону более 1,4 млрд рублей на строительство оборонительных сооружений на территории Брянской области. Подчинявшееся ему государственное казенное учреждение «Управление капитального ремонта» во главе с Журой было наделено полномочиями по заключению контрактов и приемке выполненных работ. «Установлено, что Симоненко, Жура и их соучастники, зная о том, что подрядчиком работы по строительству фортификации выполнены не в полном объеме, злоупотребляя положением, осуществили его приемку, чем нанесли материальный ущерб бюджету», – рассказал представитель правоохранительных органов.

Также известно, что Брянский арбитражный суд рассматривает несколько исков о признании ничтожными условий контрактов на строительство оборонительных объектов и возврате денег. Это следует из документов в картотеке дел суда. В свою очередь, прокуратура Брянской области требует признать ничтожным части контрактов по строительству фортификационных сооружений, заключенных с компаниями ООО «Водоканал Дубровский» и ООО «Строй-Ком». Иски также поданы к Управлению капстроительства Брянской области.

Ранее СМИ называли одной из фигуранток дела о хищении бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в Брянской области Светлану Афанасьеву, которая, по данным брянской прессы, является бывшим совладельцем ООО «Водоканал Дубровский». В мае наложил арест на средства в размере 20,8 млн рублей, которые могут поступить на банковские счета Афанасьевой, писало РИА «Новости». В объединенной пресс-службе судов Брянской области сообщили, что дело Афанасьевой пока не поступало, меру пресечения ей также не избирали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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