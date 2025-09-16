Экс-губернатор Курской области признался в получении откатов на стройках в ДНР

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов сознался в получении взяток от бизнесменов не только по контрактам о возведении фортификации на границе с Украиной, но и в ходе восстановления инфраструктуры в Мангушском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Признательные показания Смирнов дал в рамках сделки со следствием. За период с сентября 2022 года по август 2024 года он получил суммарно в виде откатов со строек в Мангушском районе, а также от сделок, связанных с устройством оборонительных сооружений на территории Курской области, порядка 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что против Смирнова возбуждено уголовное о получении взятки в особо крупном размере от организаций-подрядчиков, занимавшихся строительством фортификационных сооружений на границе с Украиной. Экс-губернатор дал показания против своего бывшего зама Алексея Дедова, который попал под уголовное преследование за взятки.

Бывший глава Курской области также обвиняется в одном эпизоде особо крупного мошенничества при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Согласно данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий фигурантов и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений.

Как установило следствие, Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов погранслужбы.

Напомним, Смирнов и Дедов были задержаны в апреле этого года и доставлены в Москву. Оба заключены под стражу. Фигуранты активно сотрудничают со следствием, помогая в раскрытии всех эпизодов преступной деятельности, а также изобличают других обвиняемых в инкриминируемых преступлениях

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube