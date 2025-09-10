российское информационное агентство 18+

Среда, 10 сентября 2025, 17:44 мск

Экс-губернатору Курской области предъявлено обвинение в получении крупной взятки

Алексей Смирнов. Архив, фото пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы

Против бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова возбуждено уголовное о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил следователь на заседании Мещанского суда Москвы.

«В отношении Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», – цитирует его слова ТАСС.

Смирнов также обвиняется в одном эпизоде особо крупного мошенничества при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По данным следствия, ущерб бюджету в результате мошеннических действий фигурантов и растраты составил более 1 млрд рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений. По данным агентства, Смирнова сотрудничает со следствием.

Предварительно установлено, что Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством АО «Корпорация развития Курской области» организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.

Москва, Анастасия Смирнова

