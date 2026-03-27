Пятница, 27 марта 2026, 09:43 мск

В Сочи задержаны вице-мэр и еще двое высокопоставленных чиновников

В Сочи задержали трех высокопоставленных чиновников администрации города-курорта. Речь идет о вице-мэре Евгении Горобце, директоре правового департамента Романе Рябцеве и руководителе департамента муниципального земельного контроля Аслане Ачмизове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанных проверяют «на причастность к совершению противоправных действий», отметил собеседник агентства. Подробности он не привел.

Задержание чиновников проводили сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Евгений Горобец был назначен на пост замглавы Сочи в августе 2024 года, сообщается на сайте горадминистрации. Он координирует работу четырех структурных подразделений администрации города-курорта – Департамента имущественных отношений, Департамента инвестиций и стратегического развития, Правового департамента и Департамента муниципального земельного контроля.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

