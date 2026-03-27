Все новости Нового Дня

Пятница, 27 марта 2026, 12:34 мск

Задержанные чиновники мэрии Сочи проходят по делу о крупной взятке

Задержанных вице-мэра Сочи и руководителей двух департаментов городской администрации заподозрили в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Под уголовное преследование попали замглавы Сочи Евгений Горобец, руководитель правового департамента Роман Рябцев и начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

По словам собеседника агентства, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Размер взятки, фигурирующей в деле, составляет 11 млн 750 тыс. рублей. Подробности дела не раскрываются.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные чиновники мэрии Сочи были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю в рамках проверки на причастность к совершению противоправных действий. Позже Ачмизова отпустили под подписку о невыезде, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов и Следственного комитета пока не поступало.

Евгений Горобец был назначен на пост заместителя главы Сочи в августе 2024 года. В этой должности он курирует правовые, земельно-имущественные отношения, муниципальный земельный контроль и инвестиции.

Сочи, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

В Сочи задержаны вице-мэр и еще двое высокопоставленных чиновников / СК: главе Звездного городка предъявили обвинение в получении еще шести взяток / СК предъявил обвинения сотрудникам «Мособлгаза» обвинение во взяточничестве / Замглавы управления Росреестра по Дагестану арестовали по делу о крупном мошенничестве / В Москве задержали экс-зампредседателя правительства Бурятии / Суд отправил бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова в колонию на 10 лет / Бывший первый замминистра обороны РФ Цаликов обвиняется в создании преступного сообщества / Главу управления вагонного хозяйства РЖД задержали за взятки

