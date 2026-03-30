Начальник медцентра Минобороны получил 7,5 лет «строгача» за коррупцию

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны генерал-майор Константин Кувшинов, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, получении взятки и служебном подлоге, приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 2,4 млн рублей. Генерала также лишили звания и госнаград. Хамовнический суд Москвы признал Кувшинова виновным по делу о хищении свыше 57 млн рублей при выполнении госконтракта по закупке медоборудования и в получении взятки. Он был взят под стражу в зале суда.

Также с Кувшинова в доход государства взыскано 56,5 млн рублей. Ранее он частично погасил причиненный Минобороны РФ ущерб в размере 1 млн рублей. Деньги, обнаруженные в сейфе его кабинета при задержании, также взыщут в качестве погашения ущерба, передает ТАСС. В ходе обыска в кабинете Кувшинова было изъято и арестовано порядка 9,5 млн рублей, около 8 тысяч долларов США и 2,6 тыс. евро.

По данным следствия, медцентр, которым руководил обвиняемый, заключил в 2022 году контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на приобретение и поставку оборудования на общую сумму более 100 млн рублей. Замначальника продаж «Дельруса» Игорь Игнатов и коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денег. Путем завышения стоимости медоборудования они похитили 57,5 млн рублей, которые затем поделили между собой. Кроме того, Кувшинов и соучастники получили взятку за заключение фиктивного договора с поставщиком в размере 400 тыс. рублей, 300 тыс. из них достались генералу.

По уголовному делу также проходит бизнесмен Владимир Богданов, оказывающий курьерские услуги, передает ТАСС. В ходе обыска по месту его проживания силовики обнаружили незарегистрированное боевое оружие, в связи с чем ему также было предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Кувшинов полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил других фигурантов, в этой связи его дело рассматривалось в особом порядке. Суд перевел генерала из СИЗО под домашний арест, напоминает РИА «Новости».

Ранее гособвинитель попросил приговорить генерала к 7,5 годам строгого режима со штрафом 2,4 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности на срок 6 лет. Кроме того, обвинение настаивало на лишении его воинского звания генерал-майора медицинской службы запаса и наград.

Москва, Наталья Петрова

