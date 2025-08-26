Похитил десятки миллионов рублей: генерал Минобороны арестован по делу о коррупции

Суд отправил под арест бывшего начальника 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России генерал-майора Константина Кувшинова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему предъявлено обвинение в хищении более 57 млн рублей, выделенных на закупку медоборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Вместе с генералом по делу проходят еще три фигуранта, им также избрана мера пресечения.

Кувшинов возглавлял ФГБУ «9-й лечебно-диагностический центр» Минобороны с февраля 2019 года по май 2025-го. До этого он был начальником лечебно-профилактического управления – замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны.

Расследованием уголовного дела занимается Главное военное следственное управление СК России. Согласно материалам дела, лечебный центр заключил в 2022 году контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-Сервис» на приобретение и поставку оборудования на общую сумму более 100 млн рублей. Следователи установили, что замначальника продаж «Дельруса» Игорь Игнатов и коммерческий директор «ТДА-Сервис» Александр Хоцин вступили в преступный сговор с Кувшиновым с целью хищения бюджетных денег. Путем завышения стоимости медоборудования они похитили свыше 57 млн рублей, которые затем поделили между собой.

По уголовному делу арестован также бизнесмен Владимир Богданов. Его роль в деле не уточняется. В ходе обыска по месту его проживания силовики обнаружили незарегистрированное боевое оружие, в связи с чем ему также предъявлено обвинение по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия).

Как отметили в правоохранительных органах, в деле могут появиться новые фигуранты и «новые эпизоды совершения преступлений коррупционной направленности».

Москва, Наталья Петрова

