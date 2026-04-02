Бывшего вице-губернатора Алтайского края приговорили к пяти годам тюрьмы

Бывшего заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина приговорили к лишению свободы за попытку получения взятки в размере 36 млн рублей.

Кибардина задержали в Москве в мае 2024 года при получении 18 млн рублей от неназванного лица. Это была часть денежного вознаграждения за решение вопроса по заключению сделки о закупке водопроводных труб, передает РЕН ТВ.

Вице-губернатор стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

Суд приговорил Кибардина к пяти годам заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube