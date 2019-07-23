Бывшему помощнику уральского полпреда предъявлено обвинение в госизмене

Сегодня бывшему помощнику полпреда президента РФ в УрФО Александру Воробьеву официально предъявлено обвинение в государственной измене.

«Прошу приобщить документы о привлечении Воробьева в качестве обвиняемого», – цитирует следователя ТАСС. Добавим, сегодня в Мосгорсуде рассматривается жалоба на арест Воробьева. Судебное заседание закрыто от слушателей и СМИ.

Напомним, 11 июля помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев был уволен со своей должности. 5 июля Лефортовский суд Москвы отправил Воробьева под арест на два месяца, а днем ранее он был задержан по подозрению в государственной измене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителей ФСБ.

«Аппарат окажет все необходимое содействие следствию, хотя разбирательства проводятся в закрытом режиме. Крайне неприятная ситуация. Тем не менее, оставим это все на действия правоохранительных органов и решение суда», –заявил ранее полпред Николай Цуканов.

Москва, служба информации

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