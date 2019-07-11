Уволен помощник уральского полпреда, подозреваемый в госизмене

Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, которого подозревают в государственной измене, уволен со своей должности. Об этом сообщает источник РИА «Новый День». По какой именно статье он уволен, пока неизвестно.

Напомним, 5 июля Лефортовский суд Москвы отправил Воробьева под арест на два месяца, а днем ранее он был задержан по подозрению в государственной измене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителей ФСБ.

В минувшую субботу в эксклюзивном комментарии «Новому Дню» заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов сообщил, что в связи с ситуацией в работе полпредства ничего не меняется. «Работа организована и она будет выстраиваться в соответствии с графиком. Форс-мажора нет», – подчеркнул он. Кириллов опроверг слухи о том, что Воробьев входил в ближний круг Цуканова. «Все люди, потенциал которых видел полпред, работают здесь, в Екатеринбурге, непосредственно с ним. С Воробьевым я познакомился год назад, за это время я видел его в Екатеринбурге раза три. Кроме того, он работал не только с Цукановым, но и после его перехода с поста губернатора Калининградской области около года с его преемником Антоном Алихановым. Морально-нравственную оценку [действиям Воробьева] давать бессмысленно – тут говорить не о чем, можно только сожалеть о том, что произошло, что называется простым русским словом – «предательство», – отметил Кириллов.

Екатеринбург, служба информации

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