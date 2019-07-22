Уральскому «гусару» грозит уголовка за обзывательство в адрес полпреда

Уральский гусар, пастафарианец и в целом активист Ярослав Ширшиков стал фигурантом двух уголовных дел. Как сообщил он сам, его подозревают в призывах к массовым беспорядкам и клевете.

«По клевете что Цуканова польским шпионом назвал, по призывам к беспорядкам не знаю», – описал Ширшиков в фейсбуке. Речь идет о его заявлении в письме, отправленном через сайт Управления президента РФ по работе с обращениями граждан. Ярослав Ширшиков, который уже провозглашал себя лидером движения за возрождение гусарства в России, женихом Поклонской, почитателем Летающего Макаронного Монстра, на этот раз решил стать лидером нового суверенного государства – Уральской республики. В письме президенту он сообщал об образовании этой республики и о том, что он готовится принимать присягу. Там же он назвал полпреда Николая Цуканова «польским шпионом».

Напомним, помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев был задержан по подозрению в государственной измене, у него нашли польский паспорт. «Мы с вами, в отличие от прессы, не обладаем достаточно достоверным объемом информации. Будем судить по решению суда. Аппарат окажет все необходимое содействие следствию, хотя разбирательства проводятся в закрытом режиме. Крайне неприятная ситуация. Тем не менее, оставим это все на действия правоохранительных органов и решение суда», – прокомментировал это дело полпред.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.07.19

Эвакуатор перегородил дорогу в центре города: машины встали в пробку (ВИДЕО). / «Будет восстановлена»: в мэрии решили не слушать православных активистов и отреставрировать «Суперматический крест». / Алиментщик спрятался от судебных приставов в груде белья, но его нашли. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»