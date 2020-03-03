Гусара Ширшикова осудили за клевету на полпреда

В Верх-Исетском суде вынесли приговор по делу гусара и пастафарианца Ярослава Ширшикова, который в соцсети назвал полпреда в УрФО «польским шпионом». Ему дали 1 год и 6 месяцев условно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судебное заседание сегодня продолжалось очень долго. Оглашение приговора должно было начаться в 17:30, но судья вышла из совещательной комнаты только в 19:40.

Ярослава Ширшикова судили за призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) по событиям в сквере и клевету (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ). В ходе рассмотрения дела он признал свою вину, надеясь на судебный штраф. Но дело начали рассматривать, и в процессе защита Ширшикова указывала, что высказывание про польского шпиона стоит расценивать как шутку, потому что письмо к полпреду он подписал как «президент Уральской республики, ротмистр Ширшиков». Прокуратура с учетом явки с повинной запросила для него 8 месяцев условно.

При этом сегодня, 3 марта, подсудимый ожидал увидеть в суде Николая Цуканова – на предыдущем заседании озвучили, что его будут допрашивать. Однако сегодня же в суд пришло письмо с текстом, что Цуканов для пояснений явиться не может.

«Полпред, являясь одной из сторон по делу, не собирался принимать участие в судебном процессе лично. Для этого у него слишком мало времени и много дел. Соблюдая политес, суду по запросу судьи давались соответствующие письменные разъяснения, которые обвиняемая сторона настойчиво пыталась трактовать в свою пользу, полностью искажая смысл пояснения», – прокомментировал этот момент источник в полпредстве.

Напомним, помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев был задержан по подозрению в государственной измене, у него нашли польский паспорт. «Мы с вами, в отличие от прессы, не обладаем достаточно достоверным объемом информации. Будем судить по решению суда. Аппарат окажет все необходимое содействие следствию, хотя разбирательства проводятся в закрытом режиме. Крайне неприятная ситуация. Тем не менее, оставим это все на действия правоохранительных органов и решение суда», – прокомментировал это дело полпред.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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