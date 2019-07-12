Цуканов прокомментировал шпионский скандал в полпредстве

Глава уральского полпредства президента Николай Цуканов прокомментировал задержание и арест своего помощника в УрФО Александра Воробьева и Константина Антонца, несколько лет назад работавшего в правительстве Калининградской области, по подозрению в государственной измене.

«Мы с вами, в отличие от прессы, не обладаем достаточно достоверным объемом информации. Будем судить по решению суда. Аппарат окажет все необходимое содействие следствию, хотя разбирательства проводятся в закрытом режиме. Крайне неприятная ситуация. Тем не менее, оставим это все на действия правоохранительных органов и решение суда», – сказал полпред.

Напомним, накануне помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, которого подозревают в государственной измене, был уволен со своей должности. 5 июля Лефортовский суд Москвы отправил Воробьева под арест на два месяца, а днем ранее он был задержан по подозрению в государственной измене. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителей ФСБ.

Константин Антонец, арестованный вчера по аналогичному обвинению, в 2015 году работал юристом в Минэкономики правительства Калининградской области, в то время, когда Николай Цуканов был губернатором этого региона. В документах Антонец значится как исполнитель регулирующего органа по проведению консультаций.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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