Суд отправил под стражу задержанного за госизмену калининградского чиновника

Лефортовский суд Москвы арестовал до 3 сентября гражданина РФ Константина Антонца по подозрению в госизмене, сообщили в пресс-службе суда. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, сроком до 3 сентября», – сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина. Из открытых источников, до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, является независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Ранее в ОНК сообщали, что ее задержали сотрудники ФСБ в Калининграде и перевезли в Москву, где она была арестована. Подробности ее уголовного дела держатся в секрете.

Константин Антонец в 2015 году работал юристом в Минэкономики правительства Калининградской области. Это следует из отчетов о публичных консультациях, опубликованных на сайте ведомства.В документах Антонец значится как исполнитель регулирующего органа по проведению консультаций.

В едином государственном реестре юридических лиц Антонец указан как руководитель центра, занимающегося организацией конференций и выставок. Эту должность он получил в ноябре 2017 года.

Москва, Иван Гридин

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