«Это предательство, но для нас ничего не меняется». В полпредстве впервые прокомментировали шпионский скандал с Воробьевым

В уральском полпредстве впервые прокомментировали задержание и арест помощника полпреда Николая Цуканова – Александра Воробьева, которого обвиняют в государственной измене. В эксклюзивном комментарии для «Нового Дня» заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Борис Кириллов заверил, что в связи с ситуацией ничего не меняется. «Работа организована и она будет выстраиваться в соответствии с графиком. Форс-мажора нет. В понедельник Николай Николаевич проведет совещание по социально-экономическому развитию с заместителями губернаторов, примет участие в программах «Иннопрома» и GMIS, запланировано подписание четырехстороннего соглашения с губернаторами Курганской, Свердловской и Челябинской областей по созданию научно-образовательного центра. Случай [с Воробьевым] прискорбный, вызывающий понятные эмоции, но это не говорит о том, что мы не справимся с теми задачами, которые нам ставит руководство», – подчеркнул господин Кириллов.

По его словам, скорее всего, в понедельник полпред подпишет документ об увольнении помощника. «Я думаю, что кадровое решение по Воробьеву он примет в ближайшее время, возможно, в понедельник. Пока что Николай Николаевич на выезде в командировке», – отметил он.

Кириллов опроверг слухи о том, что Воробьев входил в ближний круг Цуканова. «Все люди, потенциал которых видел полпред, работают здесь, в Екатеринбурге, непосредственно с ним. С Воробьевым я познакомился год назад, за это время я видел его в Екатеринбурге раза три. Кроме того, он работал не только с Цукановым, но и после его перехода с поста губернатора Калининградской области около года с его преемником Антоном Алихановым. Морально-нравственную оценку [действиям Воробьева] давать бессмысленно – тут говорить не о чем, можно только сожалеть о том, что произошло, что называется простым русским словом – «предательство», – отметил Кириллов.

Напомним, по неподтвержденным данным, Воробьев был в разработке ФСБ с 2018-го. В июле того же года он стал помощником полпреда президента в УрФО. Он является действительным государственным советником третьего класса, награжден благодарностями и благодарственными письмами президента России. По слухам, у Воробьева имеется гражданство Польши, где он получал образование. По версии следствия, именно в интересах этого государства он мог шпионить.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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