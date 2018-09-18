Александр Моисеев сегодня работает замполпреда последний день

«Экономический» заместитель полпреда президента в УрФО Александр Моисеев сегодня работает последний день. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», прощание с коллективом уже прошло, через несколько дней экс-чиновник выходит на новую работу. По данным агентства, ему предложен пост в структурах Ростеха. Напомним, туда же ранее ушел и бывший полпред Игорь Холманских.

В уральском полпредстве Александр Моисеев занимался самым широким спектром экономических вопросов – выступал медиатором в диалоге госчиновников и бизнеса, курировал вопросы диверсификации оборонных производств, развития сельского хозяйства округа, создания медицинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга, развитие технологий ядерной медицины и так далее.

Отметим, что сменщик Моисеева в полпредстве пока не назван. В ходе общения с прессой новый полпред Николай Цуканов подчеркнул, что не будет торопиться в вопросах кадровой политики.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.09.18

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