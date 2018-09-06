Официально: Моисеев уходит из полпредства после отпуска, а у Цуканова новый пиарщик

Информация о том, что заместитель полномочного представителя президента России в УрФО Александр Моисеев не вернется к работе после отпуска, нашла подтверждение. Как передает «Новый День», сегодня было официально сказано, что у Николая Цуканова будет новый зам. При этом как скоро будет объявлено, кто получит должность, пока неясно. «Спешки в решении кадрового вопроса не будет», ‒ сказал Николай Цуканов.

На этом кадровые перестановки не закончились. В полпредстве появился новый специалист по PR. Должность заняла Лариса Полякова, до сентября 2017-го она возглавляла пресс-службу правительства Калининградской области, а до того ‒ занималась связями с общественностью в администрации Калининграда и работала в пресс-службе местного отделения «Единой России».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.09.18

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