Документы на утверждение Багарякова замом полпреда ушли в АП

Интрига с возможным назначением бывшего чиновника резиденции Алексея Багарякова помощником полпреда Николая Цуканова может разрешиться уже в ближайшее время.

Как сообщают источники РИА «Новый День», документы о назначении Багарякова уже отправлены на утверждение в Москву, в администрацию президента. Где именно Багаряков будет помогать полпреду территориально, пока точно неизвестно: он может занять место нынешнего помощника Сергея Морева в Екатеринбурге, а может стать помощником в Москве. Люди из окружения Багарякова говорят, что сам бывший замглавы администрации губернатора предпочел бы работать именно в Москве, и заниматься не политикой, а Северным широтным ходом и другими проектами «Корпорации развития».

Напомним, с 2008 по 2011 год Багаряков был депутатом Госдумы от КПРФ, с 2011 по 2012 – вице-премьером свердловского правительства. С 2012 года до октября 2013-го Алексей Багаряков работал в должности первого заместителя руководителя администрации губернатора Евгения Куйвашева. Он уволился из резиденции после победы на выборах в Екатеринбурге Евгения Ройзмана и провала выборной кампании вице-губернатора Якова Силина.

В 2016 году Багаряков участвовал в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу, но в итоге партия предпочла ему «человека труда» Алексея Балыбердина.

После назначения Николая Цуканова полпредом президента вместо Игоря Холманских бывший вице-премьер снова стал появляться в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Москва, служба информации

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