«Идея классная, реализация не очень». Цуканов рассказал про Багарякова и «Урал промышленный ‒ Урал Полярный»

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов рассказал о судьбе проекта «Урал промышленный ‒ Урал Полярный», впоследствии переименованного в «Корпорацию развития».

«Была корпорация, давно учрежденная, миллиарды были. «Урал промышленный ‒ Урал Полярный» ‒ вот такая вот очень хорошая, замечательная идея была. Межрегиональная кооперация, в том числе по снятию инфрастурктурных ограничений при строительстве дорог, электростанций, мостов, транспортных коридоров. Идея была классная, а реализация была не очень. Если бы была возможность заново создать, если у меня было бы лет пять времени с таким же бюджетом, можно было бы сделать многие вещи. И у Кургана было бы меньше проблем. Внутренняя кооперация региональная была бы не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре», ‒ сказал Цуканов.

По его словам, эти задачи сейчас будет решать Совет глав субъектов УрФО. «Он сейчас проходит регистрацию, надо утвердить устав, положение, порядок, задачи. Все губернаторы согласились. Документы есть. 15 марта в Кургане собираемся со всеми главами субъектов, будем обсуждать. Один из вопросов ‒ помощи Курганской области, потому что люди продолжают уезжать, регион крайне сложный, какой бы ни был губернатор. Обсудим ряд вопросов, поставим цели на ближайшие перспективы, этот и следующий год. Думаю, уже подпишем протокол совета губернаторов», ‒ отметил полпред.

Он также сказал, что Алексей Багаряков больше не будет заниматься проектом. «Он вел эту работу, занимался, ездил в регионы. Но на каком-то этапе цели и задачи поменялись. Пока вот Виктор Петрович (Дубенецкий, заместитель полпреда, – прим. ред.) этим занимается, но тоже будет исполнительный директор, пока его не подобрали», ‒ добавил Цуканов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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