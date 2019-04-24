На Урале создана замена одиозной «Корпорации Развития», губернаторы против

В Екатеринбурге создана новая структура, которая может стать дублером одиозной «Корпорации Развития». Название организации, официально зарегистрированной в середине марта 2019 года, – АНО «Стратегическое партнерство УрФО», идея по ее созданию принадлежит уральскому полпредству – сообщают источники «Нового Дня».

Исполнительным директором новой структуры стал Владимир Крупкин – председатель совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области, генерал-майор ФСБ в отставке. Несколько лет назад Крупкин работал в должности заместителя полпреда. Потом ушел в бизнес-структуры.

По данным агентства, «Стратегическое партнерство УрФО» было презентовано губернаторам УрФО на закрытой встрече в рамках совета глав регионов в марте 2019 года. Представители полпредства описали АНО как структуру для кооперации регионов Урала. При этом было сказано, что партнерству потребуются средства на разработку стратегий, социально-экономических моделей, концепций взаимодействия субъектов.

Это, по версии собеседника издания, вызвало недовольство в первую очередь северных губернаторов. Они на протяжении долгого времени финансировали другую идею уральского полпредства – «Корпорацию Развития» (КР) (бывший «Урал промышленный – Урал полярный»), которая прославилась многочисленными скандалами, в том числе и международными.

Первой с критикой выступила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она заявила, что Югра не даст денег новой структуре. Ее поддержал глава Ямала Дмитрий Артюхов, который напомнил, что еще не закончен скандал вокруг прежней КР. Даже глава Тюменской области Александр Моор высказал недовольство.

Напомним, Ямал до сих пор выделяет миллиарды рублей, чтобы завершить «шестистороннее соглашение с Транснефтью» по строительству разных объектов на Ямале через «Корпорацию».

Оперативно получить официальные комментарии о целях создания «Стратегического партнерства УрФО» не удалось ни у руководителя новой компании Крупкина, ни в пресс-службе полпредства.

Стоит отметить, что структура с аналогичным названием – «Стратегическое партнерство Северо-Запад» уже давно существует при полпредстве в Северо-Западном округе (где ранее работал Николай Цуканов – нынешний полпред УрФО). Причем петербургскую контору до осени 2018 года возглавлял известный на Урале политик – Алексей Багаряков. Теперь же он перешел в уральское АНО.

Екатеринбург, служба информации

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