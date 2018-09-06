Полпред Цуканов анонсировал новые расследования в отношении «Корпорации развития»

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов не исключил, что появятся новые уголовные дела по результатам аудита в «Корпорации развития» (КР). Об этом чиновник сказал в четверг, 6 сентября, отвечая на вопрос агентства «Новый День» в рамках встречи с главными редакторами уральских СМИ.

Цуканов не без сожаления ответил: «Лучше бы я не знакомился с их работой (имеется в виду КР – прим.ред)». Он заявил, что нужно провести большую ревизию в структуре и посмотреть, справилась ли она с поставленными перед ней задачами. По словам полпреда, регионы должны начать получать пользу от огромных вложений в КР. Цуканов отметил, что у «Корпорации развития» большой бюджет – порядка 40 млрд рублей – и эффективность использования этих средств должна быть доказана.

В КР уже проводили ревизию и оптимизацию после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя Сергея Маслова. Тогда даже стоял вопрос о ликвидации финансовоёмкой и не слишком полезной корпорации. Экс-глава Ямала Дмитрий Кобылкин называл её «чёрной дырой». Однако потом изменил мнение, так как выяснилось, что нужно завершить шестистороннее соглашение с «Транснефтью». В итоге Ямал выделил в 2017 году Корпорации миллиард рублей.

Кроме уголовного дела в отношении г-на Маслова, которое в конце 2017 года было прекращено, по неофициальным данным, возбуждали дела по факту нарушений на строительстве тепловой электростанции «Полярная» в Салехарде. Она достроена не была – выяснилось, что это ненужный объект. Кредит на эту стройку давал Чешский экспортный банк. Займ не вернули. «Дочка» Корпорации, на которую был оформлен кредит, банкротится.

Как ране сообщало агентство «Новый День», в июне 2018 года депутаты Тюменской областной думы одобрили выделение 1,2 млрд рублей из бюджета программы «Сотрудничество» для КР. Эти средства должны пойти на погашение долга перед банкротящейся компанией «Мостострой-12», которая строила мост через Надым на Ямале. Мост является частью Северного широтного хода. Пока что там есть только автомобильная дорога, но должна быть построена и железнодорожная.

Тюмень, служба информации

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