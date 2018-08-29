Площадку под ненужной станцией в Салехарде выкупили петербуржцы

В Салехарде у площадки недостроенной ТЭС «Полярная» новый арендатор. Компания из Санкт-Петербурга «Альянс Северо-Запад» отдала за участок 11,8 млн рублей. Договор заключен 21 августа 2018 года, сообщает агентство «Новый День». Актив передала «Энергетическая компания «Урал Промышленный Урал Полярный», которая сейчас банкротится. Это дочка «Корпорации развития».

Напомним, Ямал официально объявил о заморозке стройки ТЭС «Полярная» в декабре 2015 года. Проект предполагал строительство парогазовой электростанции. Как сказал тогда экс-губернатор округа Дмитрий Кобылкин, она не нужна ни округу, ни Салехарду. По его словам, на строительстве настаивало Минэнерго. Тогда же Кобылкин предположил, что станция могла бы быть востребована в случае возведения железной дороги. «Для того, чтобы это была электрифицированная ЖД», – говорил губернатор.

Кстати, согласно открытым данным, компания «Альянс Северо-Запад» имеет несколько подрядов от РЖД. Получить комментарии фирмы о том, что она планирует делать с землёй в Салехарде, в среду, 29 августа, не удалось.

Согласно официальным материалам «Корпорации развития», на начало 2014 года в проект ТЭС инвестировано 12,3 млрд рублей. Следователи проверяли расходование средств. По неофициальным данным, были возбуждены уголовные дела.

Более того, сейчас Чешский экспортный банк, который давал кредит на строительство станции, пытается взыскать долг через суд у банкротящейся дочки «КР». Согласно материалам арбитражного дела, банк выдал 175,2 млн евро.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 29.08.18

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