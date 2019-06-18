Ямал вводит в «Корпорацию развития» известного полицейского

Одним из контролеров одиозной «Корпорации развития» станет муж замгубернатора Ямала, бывший полицейский Виталий Бучков. Он будет назначен одним из членов наблюдательного совета, в который войдут еще шесть человек. Об этом говорится в материалах правительства ХМАО, которые были рассмотрены во вторник, 18 июня 2019 года, сообщает агентство «Новый День». Сейчас Виталий Бучков занимает пост заместителя директора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Агентство «Новый День» отправит запрос в правительство Ямала с целью пояснить задачи г-на Бучкова в набсовете.

Избрание набсовета «КР» состоится в среду, 19 июня 2019 года. В него должны войти помимо г-на Бучкова Василий Дума (от ХМАО), Ольга Езикеева (советник губернатора Тюменской области), Андрей Киселев (замгубернатора Тюменской области – куратор имущественных отношений), Роман Колупаев (новый замдиректора департамента экономики ХМАО), Анатолий Уткин (глава департамента по управлению госимуществом ХМАО) и Олеся Швагер (глава департамента имущественных отношений Ямала).

Ранее именно Олеся Швагер возглавляла набсовет «Корпорации развития».

«КР» – структура с негативной репутацией. Вокруг нее было несколько уголовных дел, связанных с коррупцией и выводом бюджетных средств, все они были скрытыми. На Ямале у структуры было несколько провальных проектов. В том числе, ТЭС «Полярная», которая так и не построена в Салехарде. Кредит на ее строительство стал предметом обсуждения на самом высшем, президентском, уровне – так как деньги выдавал чешский банк, но кредит так и не вернули. Мост через Надым, другой проект «КР», тоже был построен не сразу – а только после череды скандалов с подрядчиками и взаимных претензий. В итоге компания осталась должна за него другому одиозному бизнесмену Александру Забарскому.

Более того, несколько лет назад экс-губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил, что КР – это «черная дыра». Появились версии о том что копорацию ликвидируют. Но этого не случилось – Ямал продолжает выделять «Корпорации» все новые и новые транши на миллиарды рублей. Как поясняют в правительстве автономного округа – это необходимо, чтобы завершить шестистороннее соглашение с «Транснефтью». Проконтролировать расходование средств в этом случае практически невозможно, так как «КР» уже несколько лет не раскрывает отчетность.

«КР» считается проектом, близким к полпредству. Ранее полпред Николай Цуканов аносировал «глубочайший» аудит компании. Итоги этой ревизии и ее ход полпредством никак не освещались.

Салехард, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень, Юлия Фролова

Салехард, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Тюмень. Другие новости 18.06.19

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