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Вторник, 18 декабря 2018, 19:07 мск

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Ямальская чиновница возглавила набсовет «Корпорации развития»

фото – скрин из программы «Вести Ямал». Олеся Швагер

Представители акционеров «Корпорации развития» соберутся на внеочередное собрание 23 декабря 2018 года. Поводом станет изменение состава ревизионной комиссии. Об этом агентству «Новый День» сообщил собеседник в самой КР. При этом в ноябре 2018 года в структуре произошли значимые изменения, которые остались незамеченными: с поста главы набсовета Корпорации ушел Виктор Гузь – бывший советник полпреда УрФО. Сейчас орган возглавляет ямальская чиновница – глава департамента имущественных отношений автономии Олеся Швагер. Виктор Гузь при этом не вышел полностью из набсовета – он является рядовым членом.

Как стало известно агентству «Новый День», Виктор Гузь написал заявление о сложении полномочий главы набсовета в связи со сменой рода деятельности. Напомним, еще в сентябре 2018 года новый полпред Николай Цуканов заявил, что старается сделать так, чтобы полпредство дистанцировалось от одиозной Корпорации. Тогда он объявил, что г-н Гузь больше не является советником полпреда. И именно тогда появились разговоры о том, что Гузь может уйти с поста главы набсовета КР.

Получить комментарии в КР не удалось – пресс-служба структуры не работала. А гендиректор Сергей Черянев не ответил на звонок агентства «Новый День».

В последнее время многие причастные к структуре чиновники говорили о том, что КР теперь работает только на Ямал. Корпорация заканчивает реализацию шестистороннего соглашения с «Транснефтью» по строительству нескольких соцобъектов в автономии. Регион регулярно выделяет по 500 млн рублей Корпорации на эти цели. Поэтому логично, что набсовет возглавляет представитель ЯНАО.

Параллельно с этим в сарбитраже возобновляется судебная тяжба из-за моста через Надым с «Мостостроем-12», точнее с теми, кто стал его правопреемниками. Компания настаивала на том, что заказчик не доплатил ей 1,7 млрд рублей. Суд еще в 2017 году встал на сторону строителей. Тому способствовала экспертиза, подтвердившая выполненные работы. Суд обязал КР выплатить порядка двух миллиардов рублей «Мостострою-12». КР обжаловала решение, но тщетно. И в декабре 2018 года дело возобновили: «КР» заявила, что выводы эксперта Болтунова, на которых основывалось решение суда, официально признаны недостоверными.

Салехард, служба информации

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