Николай Цуканов об Урале: это оазис и мечта любого. Самые яркие цитаты нового полпреда

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов провёл в четверг, 6 сентября 2018 года первую встречу с журналистами. Для беседы он пригласил редакторов крупных уральских СМИ. Примечательно, что Цуканов сразу определил формат отношений с прессой. Он противопоставил себя основной массе чиновников, заявив, что расположен к живой беседе. Спикер с сарказмом высказался о заготовленных вопросах от представителей СМИ. Он также продемонстрировал своё чувство юмора. Приводим наиболее яркие цитаты полпреда из беседы с журналистами.

О столицах уральских регионов

Екатеринбург. Первое впечатление двоякое. Мне говорили, что это большой город, здоровенный. Но мы быстро доехали от аэропорта до полпредства, и я не ощутил столичности. На следующий день я убежал от ФСО, пошёл погулять с женой по городу. И уже когда журналисты меня сфотографировали, я понял, что тут нельзя выходить за пределы полпредства, так как журналисты кругом. Это шутка, конечно. Это весёлый город, безопасный… тут есть ночная жизнь, а она есть не везде, много приезжего населения. Не увидел ни хулиганов, ни пьяных людей. Знаете, какие стереотипы – должны ходить уралмашевские ребята – этого ничего не было.

Курган. Я ждал худшего. На Северо-Западе был Псков – несильный город. Но Курган выглядел не хуже, а лучше. Скромный, но чистый, аккуратный город.

Челябинск. Смотреть на солнце без очков невозможно. Я впервые с таким столкнулся. Я просто ничего не видел, хотя зрение у меня вполне нормальное. Это говорит о том, что там проблема с воздухом. Запах сероводорода присутствует. Люди там живут, страдают, болеют, и это мы видим в цифрах.

«Тюменская матрёшка». Нефтяные и газовые регионы – это оазис. Мечта любого региона в центральной части России – иметь такие бюджеты и такие города.

О кадровых решениях в полпредстве

Заместитель по экономике Александр Моисеев после отпуска поменяет и прописку, и место работы. Три помощника уже поменяли работу. В ближайшее время будут назначены другие люди. Не увязывайте, пожалуйста, мою работу только с Калининградом. Я работал и на Северо-Западе, и в Москве. И никто не скажет, что эти сотрудники не могут быть из Екатеринбурга или любого другого региона. Мы будем подбирать людей под те или иные задачи. Проектное управление своего рода. Например: в Челябинске мы ставим задачу ШОС и БРИКС, соответственно, там необходимо скоординировать работу федеральных и региональных органов власти. Сроки никто не отменял. По этой причине у меня уехал помощник (речь идёт о Сергее Мореве, который на днях был назначен новым ГФИ Челябинской области – прим.ред).

Или Курган. Там экономика, нужно наводить порядок с точки зрения борьбы с коррупцией в том числе. Поэтому туда уехал Артём Пушкин (бывший челябинский инспектор). Это не потому, что к нему какие-то претензии. Наоборот. Он имеет опыт работы в полпредстве и экономическое образование. Он будет выполнять работу силовика.

Борис Кириллов как некоторые написали – долгожитель, продолжит работу в полпредстве. На мой взгляд, «ценз оседлости» зама по внутренней политике никакого отношения не имеет к его принадлежности к той или иной группе влияния. Но «ценз оседлости» даёт ему возможность более профессионально давать оценку политической ситуации. Он знает элиты. Но в тоже время есть и риски. Он теоретически может принадлежать к той или иной группе. Но мы договорились и определили правила взаимоотношений. Если правила доведены и они нарушаются, значит, у нас есть повод поговорить и потом расстаться. Это касается моих подчинённых.

Лариса Полякова (новый пресс-секретарь полпреда) сейчас находится в непосредственном подчинении у Бориса Анатольевича. Сейчас идут согласования всех документов.

О макрорегионах

Все наши регионы в той или иной степени дали отрицательное заключение. Было две недели времени. Я всех попросил письменное заключение прислать.

О «Корпорации Развития»

Лучше бы я с ней не знакомился. Пройдет время, все забудут, кто начинал этот проект, а претензии могут предъявить мне. Я постарался сделать первые шаги управленческие, чтобы КР не отождествлялась с полпредством. Председатель наблюдательного совета корпорации Виктор Гузь уже не советник полпреда. Сейчас мы собираем рабочую группу, пройдет глубочайший аудит работы. У корпорации долги. Сложно посчитать цифры. В общей сложности 40 млрд рублей. Регионы выделяли деньги, но не до конца проконтролировали расход этих средств. Однозначно будет формироваться заявление в правоохранительные органы. Есть уже уголовные дела, но они вялотекущие. Сейчас закончится политический сезон, и мы примем решение – убирать или переформатировать корпорацию.

О конфликтах город-область

Екатеринбург в чем-то особенный город. Но в политическом смысле вы ничем не отличаетесь от других регионов. Там, где выборы, где происходит смена губернатора, где есть сильные муниципалитеты с нормальным бюджетом, везде есть конфликты. Конфликты город-область всех достали. Именно поэтому поменялось законодательство с точки зрения выборов, назначений, поменялась общая политика. Сейчас конфликтов стало меньше.

Приезжаешь в столичный город с хорошим бюджетом, а он – помойка (это я не про наш округ сейчас). Губернатор сидит в кабинете, а у него из окна видно дом, покрытый шифером. Пока он с мэром выясняет, кто главнее, регион не дает деньги городу, город говорит: да пошли вы, у нас своих средств хватает... Втягивают в эти дрязги людей, люди потихонечку начинают ненавидеть все органы госвласти. Потому что нет денег ни на воду, ни на канализацию, ни на ремонт домов. Начинается дележ, коррупция. Екатеринбург не исключение. Эти проблемы мы будем решать жестко. Но речь не только о Екатеринбурге.

О выборах в Тюменской области и на Ямале

В Тюменской области выборы, судя по всему, пройдут без каких-то непредсказуемых действий. Там есть опытный мэр города (сейчас уже кандидат в губернаторы), города, в котором никогда не наблюдалось больших конфликтов. Как мне показалось, он не устал от работы, а, наоборот, горит желанием показать себя в этом сложном (потому что это не помойка, а оазис) регионе, войти в историю. Ему будет непросто это сделать, так как много в регионе уже реализовано.

Если говорить про Ямал, там тоже преемник губернатора. Сложный переход, как всегда. Сегодня они друзья, завтра они могут быть не друзьями. По преемникам традиций я еще не знаю. Посмотрим. Если будет желание вызвать конфликт, не дадим. А понятие преемственность мы будем приветствовать и поддерживать.

Вообще, если говорить про северные регионы, там все спокойно. Ну если сельское поселение с населением две тысячи человек имеет бюджет 2 млрд рублей, чего бы там не жить спокойно? Есть, конечно, мелкие конфликты, люди борются за власть, но без фанатизма. Выборы проходят предсказуемо.

Об отношениях с губернаторами

У меня всегда серьезный разговор с губернаторами. Вы же видите только протокольную беседу. Я прошу губернаторов и федеральных инспекторов не тратить мое время на рапорты о хорошем. А вот о плохом я знать хочу. Я еду в регион и тщательно готовлюсь с точки зрения проблем, я нахожу их в соцсетях, в приемной президента, в обращениях в полпредство и в других местах.

Есть губернатор – он отвечает за все. Вся работа должна быть скоординирована полпредством для выполнения задач. Мы поддерживаем губернатора, не только Куйвашева. Завтра будет не Куйвашев, а Сидоров, Петров, все равно. Так же и в Челябинске, не важно, кто будет. Это вертикаль.

О подготовке к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске

Что касается вопроса о том, успеют ли все подготовить к саммитам. Не вижу причин не успеть, хотя времени мало. Проблемы серьезные существуют, прежде всего со взлетно-посадочной полосой. Не в части строительства, хотя строительный сезон на излете, а с источникми финансирования. Я все написал заместителю председателя правительства, на следующей неделе, если не получим ответ, буду докладывать о рисках руководителю. Если напрячься, думаю, успеть можно. Конечно, губернатор должен возглавить это движение, должен там жить. Я просил его назначить вице-губернатора, который будет персонально отвечать за эту историю.

О пенсионной реформе

Моим родителям все равно, им по 80 лет. Племянникам, которым чуть за двадцать, тоже все равно. Старший мой брат будет жить по новому законодательству. Сестра-двойняшка – тоже. А я никогда не думал о пенсии. Думаю, смогу работать и зарабатывать еще долго. Я понимаю, что на 12 тысяч, которые получает моя мама, прожить сложно. Если бы не было меня, брата, сестры, родители бы выживали. Но я отношусь к реформе спокойно, как к данности. Был демографический провал. Для меня этих аргументов хватило.

Екатеринбург, служба информации

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