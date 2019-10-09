Полпред Цуканов заявил о ликвидации «Корпорации развития» и разоблачил экс-сотрудника полпредства

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов заявил, что регионы завершают ликвидацию одиозной «Корпорации Развития». Он также намекнул, что бывший председатель набсовета «КР», экс-советник полпреда Виктор Гузь закрывал глаза на финансовые нарушения, которые были допущены в структуре. Нелицеприятные отзывы о работе «Корпорации Развития» и непосредственно Гузя г-н Цуканов озвучил в среду, 9 октября, на встрече с главными редакторами СМИ в Екатеринбурге.

«Регионы, те которые учреждали «Корпорацию», завершают процесс ликвидации. Полпредство не вмешивается в эту историю. Свою работу в части обращения внимания правоохранительных органов мы завершили», – указал полпред.

О ликвидации структуры говорят давно. Бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин называл ее «черной дырой», но уже после этого регион продолжил вкладывать в нее миллиарды рублей.

Далее Цуканов попытался объяснить, что бывший куратор «Корпорации Развития» – Виктор Гузь – не являлся полноценным сотрудником полпредства. Напомним, г-н Гузь был советником полпреда УрФО на общественных началах. Очевидно Цуканов пытался сказать, что вины за нынешнее состояние «КР» на полпредстве нет.

«В этом процессе мы не участвовали. Все кто там числился – это сотрудники полпредства, которые там были внештатниками или прикомандированными… вот этот известный персонаж Гузь. Я еще не успел приехать, а он уже был уволен. Он заходил в полпредство как к себе домой. Но я еще не приехал, а он такую возможность потерял. Потому что у меня была информация о «Корпорации», о том, что там происходило»,– жестко высказался Николай Цуканов.

После полпред снова заявил, что идея кооперации регионов сама по себе хороша. Но «Корпорация Развития» дискедитировала ее. И в том числе потому, что, как выразился г-н Цуканов, «там большое количество средств куда-то бесследно исчезло».

Полпред выразил опасение, что новые идеи кооперации регионов Урала будут восприняты негативно. Напомним, в полпредстве уже зародилась идея о создании нового объединения наподобие «КР». Некоторые губернаторы неофициально уже дали отрицательные отзывы.

Тем не менее Николай Цуканов настаивает на необходимости новой кооперации и заявляет, что инициатива должна исходить от регионов.

«Сейчас наши задачи – подумать, в каком виде можно расширить сотрудничество, взаимоотношения. Чтобы решать вопросы глобальные, как правило, транспортной инфраструктуры, логистики, энергетики. То есть вещей, которые помогут регионам развивать экономику. Какая это будет форма – будем обсуждать. Все должно исходить от регионов»,– заключил полпред.

Салехард, Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск, служба информации

Салехард, Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск. Другие новости 09.10.19

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