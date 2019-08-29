«Корпорацию Развития» отрежут от бюджета Ямала

Власти «тюменской матрешки» обсуждают новый вариант соглашения о взаимных обязательствах с «Корпорацией развития» («КР»). Речь идет о дополнении к шестистороннему соглашению с компанией «Транснефть», по которому строятся объекты инфраструктуры трубопровода Заполярье-Пурпе. А именно – о расходовании 1,2 млрд рублей из программы «Сотрудничество».

Об этом говорится в материалах правительства ХМАО. Документы утром в четверг, 29 августа, были опубликованы на официальном сайте органов власти. В пояснениях говорилось, что это уже вторая редакция допсоглашения: предыдущую, от февраля 2019 года, отказалась подписывать компания «Транснефть». Что именно не понравилось транспортной компании – выяснить не удалось. Той самой отвергнутой февральской редакции соглашения нет в открытом доступе.

Докладчик от правительства Югры – сотрудник департамента экономики Лариса Шанаурина – сначала обещала дать пояснения агентству «Новый День», но потом перестала брать трубку. В это время с сайта удалили и новое соглашение. Стоит отметить, что это традиционная реакция чиновников «тюменской матрешки» на вопросы о деятельности непрозрачной «КР». Допсоглашение должны утвердить завтра, 30 августа.

Новое соглашение с «Корпорацией Развития»

В распоряжении агентства «Новый День» осталась копия удаленного документа. Он оговаривает взаимные обязательства регионов и «КР».

Ямалу из программы «Сотрудничество» передают все так же 1,2 млрд рублей (как и планировалось в 2018 году). Эти деньги автономный округ должен направить на строительство объектов трубопровода Заполярье-Пурпе. Эти 1,2 млрд рублей – излишки от программы «Сотрудничество» в 2017 году, закрепленные за ХМАО. По соглашению сторон, губернатор Югры Наталья Комарова отдает эти деньги Ямалу. Взамен глава ЯНАО Дмитрий Артюхов передаст Наталье Комаровой акции «Корпорации развития» на аналогичную сумму.

Но более интересно то, что в соглашении есть пункт, который позволяет больше не давать денег одиозной «Корпорации».

Ямал может больше не вкладывать миллиарды в «Корпорацию развития», оправдывая вливания обязательствами перед «Транснефтью», как это было в последние годы. Теперь регион сможет финансировать стройку объектов инфраструктуры трубопровода Заполярье-Пурпе напрямую из бюджета.

Также в допсоглашении указан и срок завершения многострадальных строек вокруг «Заполярье-Пурпе» – 2022 год.

Объекты Заполярье-Пурпе

Отметим, строительство инфраструктуры «Заполярье-Пурпе» у «Корпорации развития» вышло такое же неудачное, как и остальные проекты на Ямале (мост через Надым с многочисленными долгами и судами и ТЭС «Полярная», которая была, по версии собеседников из правительства Ямала, изначально прожектом и способом «освоить» миллиарды). Большинство из объектов заморожено, недостроено, сроки сорваны.

Как говорится в отчете «Корпорации развития», в 2018 году для реализации проекта «Заполярье – Пурпе» Ямал выделил «КР» 411,5 млн рублей. Агентство «Новый День» публиковало информацию о том, что эмиссю на такую сумму выкупал округ.

Из завершенных объектов в 2018 году – Спортивно-оздоровительный комплекс Новом Уренгое, который торжественно открыл губернатор Дмитрий Артюхов.

Распоряжением правительства ЯНАО в сентябре 2018 года в государственную собственность передан незавершенный садик в Новом Уренгое (строительная готовность объекта – 17%).

В 2019 году должны ввести канализационно-очистные сооружения в районе в Новом Уренгое. Также в конце 2019 года «Корпорация развития» обещает ввести полигон в Тазовском, сроки строительства которого также регулярно срываются. На этот раз «КР» оправдалась так: «подрядчик ЗАО «СПИНОКС» сорвал сроки производства работ по возведению насыпи, что в свою очередь привело к невозможности выполнять строительно-монтажных работ летом. Проведена работа по возвращению выплаченного аванса. Рассматривается вопрос о смене подрядной организации».

Неясные перспективы и у еще одного проекта – завода по разведению молоди рыб ценных пород в Тазовском районе. «Ввиду отсутствия финансирования работы по строительству объекта в настоящее время не ведутся», – заявляет «Корпорация Развития».

В шестистороннем соглашении наряду с регионами, «КР» и «Транснефтью» участвует и полпредство. Однако роль его сейчас минимальна. В июне 2019 года полпред в УрФО Николай Цуканов опять заявил агентству «Новый День», что он старается дистанцироваться от «Корпорации развития», и так и не ответил на вопрос о том, каковы результаты проверки, которую он обещал провести в структуре.

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