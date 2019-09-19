Тюменская область вернет «северам» половину полученных денег

Тюменская область отдаст на программу «Сотрудничество» в 2019 году половину денег, поступающих из налога на прибыль организаций Югры и Ямала. Всего с территории северных округов планируется получить более 70 млрд рублей, расходы по «Сотрудничеству» составят 46 млрд рублей, сообщил на заседании тюменской областной думы врио директора департамента финансов региона Михаил Таранов.

9 из 46 млрд рублей на исполнение программы «Сотрудничество» будут взяты из остатков финансирования прошлых лет.

Увеличение финансирования «Сотрудничества» вызвало возмущение депутатов ЛДПР. Так, руководитель фракции Глеб Трубин отметил, что исполнение программы по подразделу «здравоохранение» за первое полугодие составило лишь 11%. Либерал-демократ напомнил о многолетних долгостроях программы – больницах в Горноправдинске и Нижневартовске, финансирование которых вновь увеличивается. В таких условиях, заявил Трубин, одобрять исполнение бюджета нельзя. Также Трубин заявил, что финансирование дополнительных расходов программы разумнее было бы обеспечить за счет остатков прошлых лет.

Михаил Таранов в ответ отметил, что невысокий процент исполнения программы вызван многими причинами, в том числе сложностями капитального строительства в условиях крайнего Севера. По словам Таранова, в случае с нижневартовской больницей ситуация улучшается. Если в первом полугодии на ее строительстве было освоено 200 млн рублей, то на сегодня освоено уже 400 млн рублей.

В защиту увеличения финансирования программы выступили сразу несколько депутатов-единороссов. Так, Андрей Моргун назвал сложившиеся отношения между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО «близкими к идеальным», а Игорь Нак и вовсе намекнул на непрофессионализм оппонентов программы в области строительства.

«У нас почему-то все уверены, что умеют учить, лечить и строить. Давайте хотя бы строительство из этой парадигмы исключим», – заявил Нак.

Всего на программу «Сотрудничество» дополнительно выделено 25 млрд рублей. На начало 2019 года остатки денежных средств по программе составляли 31 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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