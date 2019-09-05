Тюменские власти крутят в банке деньги Ямала и Югры

Югра и Ямал обеспечили 23,5 млрд рублей дополнительных доходов бюджета Тюменской области во втором полугодии 2020 года. При этом по программе «Сотрудничество» округа получат +25 млрд рублей, – рассказал на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам тюменской областной думы и.о. директора департамента финансов региона Михаил Таранов.

Всего дополнительные доходы бюджета во втором полугодии составили 56 млрд рублей. Из этой суммы около 50 млрд составляет налог на прибыль юридических лиц. 23,5 млрд обеспечили поступления из ХМАО и ЯНАО, остальная сумма обеспечена югом Тюменской области.

Распределение дополнительных доходов бюджета вызвало вопросы фракции ЛДПР. Михаил Селюков и Глеб Трубин удивились, почему по программе «Сотрудничество» округа получили больше, чем дали бюджету Тюменской области.

Таранов пояснил, что значительную часть от дополнительных 25 млрд составляют неиспользованные остатки средств, перешедшие с предыдущего года.

На начало этого года остатки составляли 31 млрд. Правительство региона намерено в 2019 году использовать по программе 9 млрд из этой суммы, остальные 22 млрд перейдут на следующий год. Таким образом, округа получат порядка 14,5 млрд рублей из 23,5, которые дали областному бюджету.

Остатки средств по программе «Сотрудничество» сейчас находятся на областном бюджетном счете и размещаются на банковских депозитах. Учитывая рыночные ставки по вкладам, годовой доход от этих средств может превышать 2,3 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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