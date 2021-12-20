Мэрия Нового Уренгоя надеется продать акции «Корпорации развития»

Мэрия Нового Уренгоя собирается продать акции двух предприятий – АО «Корпорация развития» (КР) и «Уренгойжилсервис» в 2021-2022 году. Об этом сообщается в проекте решении думы города. Документ есть в распоряжении агентства «Новый день».

Поправки, которые утверждают решение о продаже акций, предлагается внести в решение об утверждении прогнозного плана приватизации. Заседание, на котором депутаты будут обсуждать документ, состоится 23 декабря 2021 года.

Согласно документу, Новый Уренгой планирует выставить на продажу пакет в 5% акций АО «Корпорации развития». Эти ценные бумаги появились у города в 2021 году – их передал округ. Цель передачи этого актива – организация водоснабжения и водоотведения в городе. Более подробной информации в открытых источниках нет. Но можно предположить, что эти ценные бумаги связаны с новыми канализационно-очистными сооружениями в посёлке Коротчаево, строительство которых завершилось в 2020 году. Стройку вела «Корпорация развития» в рамках шестистороннего соглашения по созданию инфраструктуры нефтепровода «Заполярье-Пурпе». Как сообщала компания «Транснефть», объём финансирования составил 510 млн рублей.

Стоимость новоуренгойской доли в 5% «Корпорации развития» не называется. Количество акций – 1,5 млн штук. Номинальная цена – 1 тыс. рублей за акцию.

Весной текущего года заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселёв говорил, что в 2022 году акционеры рассмотрят вопрос о ликвидации КР, писал «Коммерсант». В этой связи неясно, кто может купить новоуренгойский пакет акций. В 2016 году, напомним, губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назвал КР «чёрной дырой». Наблюдатели ждали ликвидации структуры после этого, об этом говорили неофициально правительствах регионов. Однако с того момента прошло 5 лет, КР до сих пор жива.

Второй пакет акций, который намерены продать чиновники Нового Уренгоя – почти 25% АО «Уренгойжилсервис». Это УК. На продажу планируется выставить пакет в 799 акций, номинальная стоимость каждой – 4 рубля. У этой компании есть ещё два владельца – Аслан Карасов и Леонид Касьяненко.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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