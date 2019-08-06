«Корпорация развития» хочет продать Ямалу надымский мост, за который регион так долго платил

Одиозная «Корпорация развития» хочет продать мост через реку Надым Ямало-Ненецкому автономному округу. Об этом сообщается в документах «КР». Мост должен стать частью Северного широтного хода – сейчас он автомобильный, но планировалось, что в нем также будет железнодорожная часть. 31 декабря 2018 года скандальная структура заказала у оценщиков услуги по оценке стоимости этого перехода.

Во сколько в итоге оценили мост оценщики – неясно. Но на строительство этого сооружения было потрачено 14 млрд рублей. Большую часть средств вложил Ямал, в период не слишком финансово успешных 2014-2016 годов прежний губернатор автономного округа Дмитрий Кобылкин был вынужден оправдываться за то, что регион не платит за мост вовремя. При этом по данным на весну 2016 года долг региона перед «КР» за мост составлял порядка 6 млрд рублей. Деньги за объект были заложены в бюджете на тот самый 2016 год. Поскольку отченость «КР» не слишком прозрачная, а власти Ямала никогда не раскрывают полной информации о вложениях в эту структуру, понять, как и когда был оплачен этот долг, достаточно сложно. Согласно документам «КР», с 2016 по 2018 год регион вложил в структуру не менее 8,5 млрд рублей. Теперь же выходит, что Ямал так долго расплачивающийся за мост, теперь снова будет его покупать. Агентство «Новый День» отправит запрос в пресс-службе администрации округа для подтверждения информации, которую распространяет «Корпорация развития» о продаже моста.

С мостом через Надым связаны несколько скандалов. В том числе разбирательства с другой одиозной компанией – «Мостострой-12», которая была первым подрядчиком. После того, как с ними расторгли договор на строительство, начались судебные тяжбы. «Мостострою-12» в конце концов удалось отсудить у «КР» около 2 млрд рублей – это якобы деньги, которые недоплатили за стройку. При этом «Корпорация» настаивала на том, что технологии были нарушены – мост пошел трещинами, и что экспертиза выполненных работ, по которой присудили этот долг в 2 млрд рублей была поддельной. Спустя несколько лет «КР» удалось это доказать. Дело в том, что в 2017 году следственный комитет Ямала возбудил уголовное дело в отношении эксперта Болтунова из-за ложной экспертизы по мосту через Надым. В 2018 году дело закрыли в связи с истечением срока давности, но факт подделуи был установлен. И это стало основанием для отмены решения суда о долге. То есть «Корпорация развития» по состоянию на лето 2019 года не должна «Мостострою-12» Александра Забарского.

«Северный широтный ход» – железная дорога Надым-Салехрд, которую должны строить по федеральной концессии. Пока идет только подготовительный этап.

«Корпорация развития» – непрозраная финансовоемкая структура, вокруг которой много скандалов, уголовных дел и судов. Прежний губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин называл ее «черной дырой», но даже после этого округ не перестал вкладывать в «КР» миллиарды. Крупными акционерами структуры наряду с ЯНАО являются ХМАО и Тюменская область.

«Это какая-то черная дыра. Мне это досталось «по наследству». <...> Ни я, ни наши люди в «КР» никогда не видели прозрачности управления в этой корпорации. Сколько мы ни пытались, добиться прозрачности мы не смогли. Вообще, это великая глупость и великая утопия, когда у субъекта РФ есть коммерческая структура. <...> Образно это можно описать так, словно пытаются смешать масло и воду. <...> Теперь нужно с лицом народного артиста из этого выходить. Мы давали возможность прожить этой корпорации, потому что там работают люди, путем строительства надымского моста», – говорил Дмитрий Кобылкин.

Салехард, Надым, служба информации

Салехард, Надым. Другие новости 06.08.19

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