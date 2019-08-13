Губернатор Артюхов анонсировал появление вокзала в Надыме

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал появление железнодорожного вокзала в Надыме. Вокзал будет построен в рамках пока только планируемого Северного широтного хода (железная дорога Салехард-Надым– прим.ред). Об этом сказал глава ЯНАО на встрече с жителями Надыма в понедельник, 12 августа, сообщает агентство «Север-Пресс». Сейчас в Надыме есть только аэропорт. Вместе с этим губернатор добавил, что в Салехарде вокзала может и не быть, так как он есть в Лабытнанги. Хотя год назад мэрия Салехарда сообщала о том, что место для вокзала уже выбрано.

«Была встреча на эту тему весной с главой РЖД. Надым планируется как вокзал. Мы по столице округа приняли решение пока не забегать вперед. У нас в Лабытнанги есть железнодорожный вокзал, и когда мост (проектируемый мост через Обь между Лабытнанги и Салехардом – прим.ред.) свяжет два города, необходимость на одном пятачке иметь два таких объекта отпадет. В Надыме он нужен, в планах компании стоит. Я думаю, он будет небольшой, чтобы не нести огромные расходы по содержанию», – рассказал надымчанам Дмитрий Артюхов, которого цитирует агентство.

Напомним, в Новом Уренгое железнодорожный вокзал стал долгостроем. Было очень много вопросов о том, кто все-таки будет его содержать. Его планировали передать на баланс «Ямальской железнодорожной компании». Власти Ямала крайне неохотно комментировали договоренности и разногласия с РЖД по этому поводу. До сих пор неясно, к какому соглашению пришли стороны по содержанию объекта в газовой столице и сколько средств выделяет бюджет на это.

Строительство Северного широтного хода постоянно откладывается по разным причинам. Последний раз публично срыв сроков Дмитрий Артюхов комментировал в мае. Он говорил, что проект не укладывается в бюджет и его переделывают.

Что касается Надыма – на днях стало известно, что мост через Надым, который необходимо дополнить железнодорожной частью в рамках СШХ, «Корпорация развития» хочет продать Ямалу. Это значит, что регион заплатит за него дважды.

Надым, служба информации

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