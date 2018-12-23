Артюхов попробовал рассказать, почему мост через Обь так и не начали строить

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов прокомментировал обещание прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина о мосте через Обь. В рамах прямой линии в воскресенье, 23 декабря, г-ну Артюхову задали вопрос о сроках строительства объекта.

«Я спрашивал два года назад губернатора Дмитрия Кобылкина о начале строительства моста через Обь. Он обещал, что первая свая будет забита в 2018 году. Но сейчас уже конец года, а забита только тестовая свая. Какие сроки начала строительства и самое главное – окончания строительства», – спросил у главы региона Артем Черемисов, которого ведущие представили, как начинающего блогера.

По словам Дмитрия Артюхова, сейчас правительство округа вместе с «инвестором» пытается добиться того, чтобы проектная документация прошла экспертизу по частям. Если это получится, то первая свая будет забита в феврале-марта 2019 года.

«Действительно, это были тестовые сваи, делались изыскания. Мы пытаемся время опередить, потому что по-хорошему проектирование должно занять год, а мы делаем все усилия с инвестором, чтобы часть проекта могла раньше получить экспертизу. Если у нас получится разделить на части, то мы в феврале-марте приступим к строительству. Работа зависит от проектного института, от главгосэкспертизы. Так обычно не делается, но время против нас»,– заявил губернатор Ямала. Он добавил, что территории строительства уже огорожена и рабочие начали обустраивать городок.

Губернатор Ямала не назвал в прямом эфире сроки окончания строительства, но они тем не менее есть. Согласно документу, который подписал вице-премьер Дмитрий Медведев, власти округа должны оплатить строительство автодорожной части моста через Обь. Срок – не позднее первого квартала 2023 года.

Напомним, мост станет частью крупного проекта – Северный широтный ход, который предполагает строительство железной дороги Салехард-Надым.

Салехард, служба информации

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