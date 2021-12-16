Губернатор Артюхов ждёт кредит на мост через Обь в ближайшее время

Ямал рассчитывает получить инфраструктурный кредит на мост через Обь (часть Северного широтного хода – прим.ред.) в ближайшее время. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов во время встречи с начальником Свердловской железной дороги Иваном Колесниковым 15 декабря 2021 года.

Заявку автономного округа в федеральном правительстве должны вскоре одобрить. «Обсуждение в Правительстве России выходит на финишную прямую. В ближайшее время мы рассчитываем получить инфраструктурный кредит, который позволит нам приступить к строительству самой сложной части (Северного широтного хода – прим.ред.) – моста через Обь. Северный широтный ход – ключевой инфраструктурный проект в российской Арктике. Он обеспечит вывоз большого объёма грузов не только с территории нашего округа, но и из соседних регионов», – сказал г-н Артюхов, которого цитирует его пресс-служба. Сумма не названа.

Вместе с этим накануне представитель ОАО «РЖД» – начальник департамента инвестиций Юрий Бакеркин заявил, что компания претендует на средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для строительства в ЯНАО железнодорожного моста через Обь в рамках проекта Северный широтный ход (СШХ). Соотвественно, это ещё один источник финасирования проекта.

«Было несколько совещаний в Минэкономразвития и первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова​​​. Думаем, что в ближайшее время какое-то решение правительство примет. Обсуждается, что средства ФНБ и инфраструктурный кредит должны пойти на строительство моста через Обь», – уточнил г-н Бакеркин, которого цитирует «РИА Новости».

При этом другой представитель компании, первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов, рассказал, что участники концессии, о которой говорят последнее десятилетие, до сих пор не определены. «По мере того, как решения эти все будут приняты, окончательная конфигурация источников будет представлена на рассмотрение правительства, и будет принято окончательное решение по реализации. Соответственно, в том числе и предложение по участникам концессии окончательное», – сказал г-н Михайлов.

Концессия – это схема, по которой планируется строительство Северного широтного хода. Концессионное соглашение премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал в конце 2018 года. На тот период в проекте были следующие участники: «Газпром», РЖД, правительство Ямала и концессионер «СШХ». Тогда, 4 года назад, стоимость всего проекта СШХ оценивали в 113 млрд рублей.

Сам мост через Обь должны были начать строить в 2019 году.

Губернатору Дмитрию Артюхову постоянно приходится объяснять, почему сроки возведения моста между Лабытнанги и Салехардом снова и снова переносят. Среди причин – изменения в проект, неурегулирование вопросов финансирования и так далее.

Салехард, Наталья Ефремова

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