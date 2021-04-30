Руководство ЯНАО и РЖД обсудило финансирование и проект Северного широтного хода

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров провели совещание по строительству Северного широтного хода, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Напомним, недавно проект актуализировал президент Путин в послании Федеральному Собранию. Встречу можно считать первым этапом выполнения поручений президента.

«Северный широтный ход имеет колоссальное значение для всей Арктической зоны России. Новый финансовый инструмент, который наш президент анонсировал в ходе своего послания Федеральному Собранию, позволит поддержать строительство его наиболее сложного и дорогостоящего элемента – моста через Обь. Ямал в этом крайне заинтересован. Проект имеет доходность не только для концессионера, но и в долгосрочной перспективе будет иметь значительный совокупный налоговый эффект для бюджета нашего региона и всей страны», – заявил Дмитрий Артюхов.

Концессионное соглашение по созданию железнодорожного Северного широтного хода было подписано ещё в октябре 2018 года. Новая ветка обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождений в северных районах Западной Сибири до портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. Кроме того, реализация проекта СШХ будет способствовать решению проблемы перегруженности существующего южного маршрута, выходящего на Транссибирскую магистраль. В реализации крайне заинтересованы жители западной части ЯНАО, т.к. в проекте – строительство моста через Обь. Проектную документацию по этому ключевому объекту планируется завершить до конца этого года.

Также Артюхов и Белозёров договорились об актуализации финансово-экономической и организационной модели СШХ до конца второго квартала 2021 года. «Мы не приостанавливали работу над проектом, двигались вперед. Работа по проектированию железнодорожной части будущего СШХ развернута по всем 105 объектам. Магистраль станет важной составляющей глобальной сети Российских железных дорог и будет способствовать интенсивному освоению ресурсов арктического региона», – подчеркнул Олег Белозеров.

Салехард, Марина Дремова

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