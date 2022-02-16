Глава РЖД Белозёров заявил о желании продать долю в концессии Северного широтного хода

«РЖД» хочет продать долю в концессионной компании, которая была создана для строительства «Северного широтного хода» (железнодорожная магистраль, доходящая до Салехарда, которая также включает в себя совмещённый мост через Обь – прим.ред). По версии главы ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, концессия могла бы быть интересна банкам, а сама РЖД хотела бы остаться в числе миноритарных, а не мажоритарных акционеров. Такое заявление он сделал в ходе интервью газете «Коммерсант», которое опубликовано 16 февраля 2022 года.

«Концессионером (строительсва СШХ – прим.ред.) выступит концессионное общество, которое пока закреплено за нами, но мы его готовы продать. <…> Думаю, это будет интересно банковским структурам, которые инвестируют в концессионера, а мы оставим себе какую-то его часть. Мы видим себя миноритариями, а ключевыми участниками будут финансовые инвесторы», – заявил г-н Белозеров. Почему позиция РЖД поменялась, когда состоится продажа доли и есть ли потенциальные покупатели – ничего из этого г-н Белозёров не сказал.

Он уточнил, что модель СШХ сейчас выглядит так: «Часть средств должна быть передана ЯНАО, который вложит их в строительство моста через Обь вместе с нами. Мы претендуем на определенный объем средств из ФНБ. Ждём решения».

Ранее зампред Внешэкономбанка Андрей Клепач скептически отозвался о Северном широтном ходе. «Проект Северного широтного хода... Окромя вывоза сжиженного газа и пугания оленей, на людях это никак не скажется. Скорее, даже наоборот. Деньги, которые туда «Газпром» и РЖД инвестируют, собраны с других регионов», – сказал г-н Клепач в четверг, 15 ноября.

Агентство «Новый День» ранее рассказывало, кто именно являлся участником компании ООО «СШХ» в 2018 году, на этапе его создания. Сейчас состав учредителей изменился. Согласно базе данных «Сэлдон.Базис», в число учредителей входят АО «РЖД –Инфраструктурные проекты» и ООО «УК «СШХ» (аффилировано с ГК 1520, которая строит железные дороги).

Строительство СШХ, как и моста через Обь, откладывается из года в год по разным причинам.

Салехард, Наталья Ефремова

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