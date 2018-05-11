Министр Соколов и бывший топ-менеджер Дерипаски договорились в Салехарде о стройке железной дороги

В Салехарде заложили капсулу в честь начала строительства моста через Обь между городами Салехард и Лабытнанги. В церемонии приняли участие и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов и гендиректор РЖД Олег Белозёров. Мост должен стать частью Северного широтного хода – магистрали, которая свяжет города Ямала с «большой землёй», а с другой стороны – с портом Сабетта, где строится завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ».

В Салехарде в пятницу, 11 мая, на церемонии присутствовали и другие чиновники и бизнесмены, заинтересованные в строительстве моста через Обь и в целом Северного широтного хода. В том числе, участники концессии. Именно по такой схеме будут строиться объекты магистрали.

Так, в строительстве всего широтного хода и моста через Обь будет участвовать частная компания ООО «СШХ». Власти Ямала заявили, что между ними и Минтрансом достигнуты окончательные договорённости по условиям соглашения. Но они не озвучены. Согласно базе данных, «СШХ» учреждено фирмами ООО УК «Сшх» и АО «Крп-Инвест». Бенефициарами УК «СШХ» являются физлица – Юрий Рейльян (бывший топ-менеджер компании «Базэл» Олега Дерипаски, экс-чиновник федерального правительства) и Виктор Пигина – его партнёр. Г-н Рейльян также присутствовал в Салехарде 11 мая. Второй соучредитель «СШХ» – «Крп-Инвест» – афиллирован с РЖД.

О строительстве моста через Обь известно только, что, что Ямал готов дать из бюджета на него 8,1 млрд рублей.

В пятницу, 11 мая, в Салехарде присутствовали замминистра транспорта РФ Алан Лушников, руководители ФКУ «Ространсмодернизация» Илья Гудков, ПАО «ГТЛК» Сергей Храмагин.

В строительстве Северного широтного хода также примет участие «Газпром» и руководитель компании «ВИС» Игорь Снегуров.

В правительстве напоминают состав Северного широтного хода: мост через Обь, железная дорога «Салехард – Надым» (проектная компания РЖД и инвесторы), железнодорожная часть моста через Надым, железнодорожный участок «Надым – Пангоды» (модернизирует «Газпром»), «Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево» (РЖД), «Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги» (РЖД). Кроме того, после того, как будет построен мост через Обь, должно начаться строительство ветки «Бованенково – Сабетта».

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 11.05.18

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