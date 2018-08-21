Путин спросил Артюхова о мосте через Обь в Салехарде

Президент Владимир Путин принял в резиденции в Ново-Огарёво врио губернатора Ямала Дмитрия Артюхова во вторник, 21 августа 2018 года. Глава государства и руководитель субъекта говорили о крупных проектах на Ямале. В частности, они обсуждали мост через Обь, который будёт возведён в рамках Северного широтного хода.

«Мы подошли к тому моменту, когда у нас есть всё для того, чтобы уже опережающе, этой зимой, начать строительство самого сложного, важного элемента – совмещённого моста через реку Обь. Сейчас делаем всё с инвестором для того, чтобы приступить к этому в самое ближайшее время», – сказал врио главы Ямала, слова которого цитируют на сайте Кремля. Путин уточнил, правильно ли он понимает, что это будет совмещённый переход – автомобильный и железнодорожный.

Дмитрий Артюхов также презентовал главе государства проект железнодорожной линии Бованенково-Сабетта, которая должна стать продолжением СШХ. Он сказал, что это также может быть концессия.

«Наша задача – привести сеть «Российских железных дорог» в Сабетту. <...> Сейчас идёт очень продуктивный диалог с ключевыми компаниями:«Газпром», «Российские железные дороги», – обещал врио губернатора Ямала.

Руководитель Ямала также доложил президенту об основных перспективах развития региона.

«Газпром» планирует в следующем году опережающе выйти на Харасавэйское месторождение, тоже одно из крупнейших (следующее за Бованенковским). Для нас, конечно, это очень хороший знак: это рабочие места, это очень существенные инвестиции. И конечно, компания себя очень ответственно ведёт на территории. У нас очень много проектов взаимодействия: они связаны и с развитием наших городов, и с развитием волонтёрства; у нас отличные совместные экологические проекты», – пояснил Артюхов.

Он также рассказал про открытие второй линии «Ямал СПГ», которое состоялось совсем недавно с участием предправления «Новатэк» Леонида Михельсона.

Москва, служба информации

Москва. Другие новости 21.08.18

На Ямале оконфузились с предвыборным роликом «Сотрудничества» (ВИДЕО). / Известен спонсор основного кандидата на пост главы Тазовского района. / Ямальцы заметили рост коррупции в Салехарде и Пуровском районе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»