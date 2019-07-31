Власти Ямала разрывают соглашение о дороге Бованенково-Сабетта и тратят на это почти миллиард

Власти Ямала готовы выкупить проект железной дороги Бованенково-Сабетта за 937 млн рублей у бывшего партнера. Компания «ВИС ТрансСтрой» отказалась от исполнения своих обязательств в рамках государственно-частного партнерства и ей возместят затраты, которые она уже понесла. Соглашение расторгнуто. Об этом говорится в проекте постановления правительства ЯНАО, который опубликован 31 июля 2019 года, сообщает агентство «Новый День».

Соглашение о ГЧП правительство ЯНАО и компания «ВисТрансстрой» заключили 30 декабря 2015 года. Предполагалось, что фирма спроектирует и построит дорогу Бованенково-Сабетта, общий объем инвестиций – 113 млрд руб. После этого партнер должен был управлять дорогой, а в конце 2036 года линию планировали передать в собственность Ямала. В тот период губернатором был Дмитрий Кобылкин, он анонсировал создание проекта железной дороги необщего пользования и рассказывал, что участие в проекте принимает «шведская» компания «Райз Капитал». Однако за несколько лет строительство не началось, и теперь соглашение разрывают. До ноября компания «Вис Трансстрой» должна предоставить заявку на возврат средств з бюджета.

В пресс-службе правительства ЯНАО агентству «Новый День» сообщили, что проект железной дороги переходит на федеральный уровень. Поэтому соглашение разрывают.

«С учетом интересов всех участников предполагается, что проект будет реализовываться в форме федеральной концессии. В связи со сменой модели прекращает свое действие и соглашение о ГЧП с ВИС. Поэтому принято решение о возмещении затрат ООО «ВИС ТрансСтрой» на создание проектной документации. Она поступит в распоряжение округа для дальнейшего использования при создании СШХ-2», – говорится в пояснениях администрации Ямала. Такой вариант обсуждался ещё осенью 2018 года. Причину передачи дороги на федеральный уровень не озвучили.

Средства на возмещение затрат для «Вис Трансстрой» заложены в бюджете округа на 2019 год по разделу «национальная экономика», подразделу «Транспорт».

Дорога интересна в первую очередь компании «Новатэк», для которой преимущественно и был построен порт Сабетта. В том районе у предприятия расположено произодство «Ямал СПГ».

Салехард, служба информации

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