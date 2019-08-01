Компания «Вис» прокомментировала разрыв соглашения с правительством ЯНАО

Компания «Вис» сделала заявление о расторжении соглашения ГЧП с правительством Ямала, о котором вчера написало агентство «Новый День». Речь идет о соглашении по строительству железной дороги Бованенково-Сабетта. Объект должна была строить компания «Вис Трансстрой», но накануне стало известно, что строительства не будет. Ямал выкупит у бывшего партнера за 937 млн рублей проектную документацию.

На сайте компании «Вис» сообщается, что они вложили около миллиарда рублей за период действия соглашения в будущую дорогу.

«Осуществлен отвод земельных участков, заключены договоры аренды, разработана проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу. Кроме этого выполнены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, начата разработка рабочей документации. Силами технических консультантов произведена научно-исследовательская работа по обоснованию проекта развития транспортной инфраструктуры и объема трафика», – говорится в заявлении.

В пресс-службе правительства округа агентству «Новый День» сообщали, что проект Бованенково-Сабетта, который иногда называют Северным широтным ходом-2, передают на федеральный уровень. Сегодня в компании «Вис» снова указали, что Бованенково-Сабетта должна стать частью Северного широтного хода, который строится по федеральной концессии.

Напомним, у компании «ВИС» несколько связанных юрлиц. Головной холдинг – «Группа компаний «ВИС», в состав учредителей которой входили по крайней мере до последнего времени Игорь Снегуров и Дмитрий Рябов. У холдинга есть еще одно юрлицо – «ПФ «ВИС». там одни из совладельцев является бывший глава Пуровского района Ямала Евгений Скрябин. Именно эта фирма, например, строит набережную в Пуровском районе, в городе Тарко-Сале на Ямале.

Салехард, Москва, служба информации

Салехард, Москва. Другие новости 01.08.19

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