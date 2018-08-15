Медведев подписал документ, по которому власти Ямала обязаны за пять лет построить мост через Обь

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал концессионное соглашение о строительстве Северного широтного хода. Речь идёт о железной дороге Обская-Салехард-Надым. Документ датирован 8 августа 2018 года, сообщается на сайте правительства РФ. Договор заключен с ООО «СШХ». В рамках СШХ должен быть достроен мост через Надым и возведён переход через Обь.

В проекте Северного широтного хода несколько участников, сама магистраль разделена на участки, за которые отвечают «Газпром», РЖД, правительство Ямала и непосредственно концессионер «СШХ».

С компанией «Газпром» в течение трёх месяцев заключат соглашение о взаимодействии. Оно обязывает компанию обеспечить финансирование, проектирование, реконструкцию и ввод железнодорожной линии Надым – Пангоды (участка Надым (Хорей) – Пангоды). Также газовики должны будут предоставить концессионеру участок в аренду.

В случае с РЖД речь идёт о двух участках. Это Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги Северной железной дороги (компания должна оплатить и реконструировать линию). Кроме того, нужно будет отремонтировать станцию Обскую и дорогу Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево СвЖД. В документе Медведева подчеркивается, что управлять перевозками Северного широтного хода компания РЖД будет вместе с концессионером.

От правительства Ямала ждут безвозмездную передачу государству проектно-сметной документации моста через Обь, а также проекта железнодорожной части моста через Надым. С мостом через Надым не совсем понятная ситуация – проектная документация находилась у «Корпорации развития», которая её и разрабатывала. Власти округа также должны оплатить строительство автодорожной части моста через Обь. Срок – не позднее первого квартала 2023 года. Ранее сообщалось, что Ямал готов дать из бюджета на мост 8,1 млрд рублей. Как уже сообщало агентство «Новый День», общая стоимость проекта СШХ составляет 113 млрд рублей. Размер капитального гранта (взнос бюджета) составит 12,7 млрд рублей. Фиксированная концессионная плата составляет 100 тыс. рублей в год (без учета налога на добавленную стоимость).

Инфографика – lightproduction.ru

Москва, служба информации

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