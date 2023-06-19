Если отложить строительство СШХ, мост через Обь подорожает до 180 млрд рублей

Минтранс предложил правительству РФ в очередной раз отложить строительство железной дороги Салехард – Надым (Северный широтный ход). Причина тому – отсутствие источников финансирования.

Анонимный инсайдер издания «Коммерсант» предполагает, что в этом случае на мост через Обь понадобится уже не 150 млрд рублей, а 180 млрд рублей.

Как пишет 19 июня 2023 года «Коммерсант», Минтранс РФ направил в правительство РФ доклад президенту Владимиру Путину, согласно которому строительство железнодорожного Северного широтного хода (СШХ) может быть перенесено на 2027-2031 годы.

До сих пор неясно, где взять деньги на этот дорогостоящий проект. В том числе, нет решения по финансированию моста через Обь из средств Фонда национального благосостояния. Не заложены средства ни на мост, ни на железную дорогу и в инвестпрограмме ОАО РЖД до 2026 года.

Напомним, в 2018 году было подписано концессионное соглашение на строительство Северного широтного хода. Стороны – Федеральное агентство железнодорожного транспорта и ООО «Северный широтный ход» (концессионер). Состав компании-концессионера за это время поменялся. Стоимость СШХ выросла в несколько раз.

«Коммерсант» пишет, что участок Обская-Салехард (совмещённый автомобильный и железнодорожный мост через Обь) предложено исключить из концессионного соглашения. Его предлагается строить на деньги РЖД и ФНБ. В этом случае, предполагают собеседники издания, финансировать оставшуюся дорогу Обская-Надым захотят инвесторы.

«Средства ФНБ необходимы в объеме 150 млрд руб., если мост через Обь строится в 2024-2028 годах. При переносе сроков строительства на 2027-2031 годы потребность в финансировании моста возрастает до 180 млрд руб. Весь проект СШХ подорожает примерно с 650 млрд до 730 млрд руб», – пишут журналисты.

Салехард, Наталья Ерфемова

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